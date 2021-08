Będzie drożej. Bilety lotnicze w górę. Ceny będą wyższe, bo PAŻP chce podnieść opłaty dla lotnisk. Protest branży lotniczej

Tanie latanie to przeszłość. Lubisz latać, przygotuj się na podwyżki. Nie dość, że pandemia dobija linie lotnicze, które muszą wyrównać straty, to jeszcze będą musiały ponosić opłaty za negatywny wpływ na środowisko - chodzi o to, by ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. A do tego doszły kilka dni temu plany Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, by od stycznia 2022 podnieść opłaty trasowe i terminalowe. To wszystko sprawi, że ceny biletów lotniczych będą wyższe. O ile?

Jeśli chodzi o tzw. podatki ekologiczne, to może być od 8 do 34 proc. (tak wynika z badania "Internalizacja kosztów klimatu europejskiego lotnictwa" holenderskiej firmy badawczo-konsultingowej CE Delft). To zaś wynika z nacisków Komisji Europejskiej i planów, które zakładają m.in. opodatkowanie paliwa lotniczego czy wycofywanie darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla.