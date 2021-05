Będzie drożej w Strefie Płatnego Parkowania w Katowicach. Wzrosną też kary za unikanie opłat

Nowe wyższe stawki opłat za parkowanie w Katowicach będą takie same, jak te w podstrefie „Ceglana-Wita Stwosza”. Obecnie za parkowanie w Śródmieściu kierowcy płacą 2 zł za pierwszą godzinę, 2,4 zł – za drugą, 2,8 zł - za trzecią i 2 zł za każdą kolejną. Po wejściu nowych przepisów w życie opłaty wzrosną do 3 zł za pierwszą godzinę, 3,6 zł – za drugą, 4,2 zł – za trzecią, a każda kolejna godzina to 3 zł.

To nie koniec zmian przyjętych przez katowickich radnych. Wyższe będą również kary dla kierowców, którzy za parking nie zapłacą. Obecnie tzw. opłata dodatkowa wynosi 50 zł, po zmianach wzrośnie do 200 zł, ale może zostać obniżona o połowę, jeśli uregulujemy ją w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia.

Podwyżka opłat ma zwiększyć rotację aut na parkingach w centrum

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania prezydent Katowic Marcin Krupa tłumaczył m.in. ogromną liczbą aut wjeżdżających do miasta - dziennie to średnio 123 tys. pojazdów z rejestracjami z miast ościennych.

- Liczba miejsc parkingowych w Śródmieściu jest ograniczona, a parkują tu głównie osoby z innych miast. Zależy mi na tym, żeby mieszkańcy Katowic załatwiając sprawy w centrum, mieli gdzie zaparkować pojazd i nie musieli szukać miejsca przez kilkanaście minut. Z drugiej strony osoby zamieszkujące centrum również chcą móc parkować samochody pod swoimi domami – wyjaśniał.

Przypominał, że decyzja o przemodelowaniu polityki parkingowej w Katowicach została podjęta kilka lat temu. - Jej głównym celem jest zachęcenie tysięcy osób przyjeżdżających codziennie do Katowic do pracy z innych miast, by korzystały z komunikacji publicznej i centrów przesiadkowych, jak to się dzieje od lat w wielu krajach Europy Zachodniej – podkreślał.