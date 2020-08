Będzie odcinkowy pomiar prędkości na budowanej A1. Kilkanaście kilometrów za Częstochową kierowcy jadą już nowym odcinkiem autostrady A1.

Na razie trzy pasy dla kierowców

To piękna, nowa betonowa droga. Autostrada A1 za Częstochową, w kierunku do Łodzi będzie szersza od tej, od Pyrzowic do Częstochowy, która oddano do użytku w ubiegłym roku.

Ta nowa będzie biała bowiem jezdnie szerokie na 14 metrów, na których do dyspozycji kierowców będą po trzy pasy ruchu plus pas awaryjny. Na razie jednak, jedną jezdnią odbywa się ruch w obu kierunkach. Jeszcze przez jakiś czas będzie tam obowiązywała organizacja ruchu 2+1, czyli dwa pasy w jednym kierunku i jeden z przeciwnym. Docelowo jednak, do końca roku pojedziemy tamtędy drogą, na której kierowcom zostaną udostępnione po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.