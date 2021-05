Będzin. Budżet obywatelski po raz czwarty. Można już zgłaszać projekty

Na projekty mieszkańców, które ostatecznie zostaną wybrane w głosowaniu, przeznaczona jest kwota miliona złotych.

Propozycje projektów, które warto w mieście zrealizować, można składać od 4 maja do 15 lipca 2021 roku na odpowiednim formularzu - w Urzędzie Miejskim w Będzinie, drogą pocztową lub mailowo na adres budzetobywatelski@um.bedzin.plw formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów.

Każdy wniosek musi zyskać poparcie minimum 30 osób. Należy do niego dołączyć listę z podpisami mieszkańców popierających projekt (na odpowiednim formularzu), plany i szkice, kalkulacje kosztów realizacji i rocznego utrzymania oraz inne materiały (np. wizualizacje).

Wnioski, które spełnią wymagania formalne i merytoryczne zostaną poddane pod głosowanie, które odbędzie się w październiku.

- Zachęcamy mieszkańców do przesyłania swoich propozycji. Do głosowania uprawnieni są wszyscy będzinianie i to oni wybiorą projekty do realizacji w przyszłym roku - podkreślają samorządowcy z Będzina.