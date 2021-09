Będzin. Chciał ukraść samochód, ale na przeszkodzie stanął... kojec dla psa

Sobotnie popołudnie (4 września) było pracowite dla policjantów z będzińskiej komendy. W godzinach wieczornych dyżurny jednostki otrzymał kolejne zgłoszenie. Chodziło o wtargnięcie na teren jednej z posesji w dzielnicy Łagisza. Okazało się, że ktoś próbował ukraść samochód.

26-letni mieszkaniec Będzina wszedł do auta, a następnie ruszył, by jak najszybciej odjechać z podwórka. Niestety, ku jego zdziwieniu, najechał na ogrodzenie, co uniemożliwiło mu wyjazd. Kiedy plan mężczyzny nie wypalił, w obawie o konsekwencje szybko uciekł, porzucając swój łup.

Błyskawiczna reakcja zgłaszającej i działanie mundurowych doprowadziło do jego szybkiego zatrzymania. Stróże prawa podczas przejazdu zauważyli nerwowo zachowującego się mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi podanemu przez dyżurnego. Jak się później okazało zatrzymany miał wiele na swoim sumieniu.