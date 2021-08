Będzin. Jechał autem pod wpływem narkotyków. Dąbrowianin nie miał nawet prawa jazdy, a samochód ubezpieczenia

Najpierw policjanci wykonali mu badanie na zawartość alkoholu w organizmie, które wskazało wynik negatywny. Istniało jednak podejrzenie, że kierowca może prowadzić pod wpływem środków odurzających. Mundurowi wykonali więc badanie narkotesterem, a wynik okazał się pozytywny. 19-latkowi została pobrana krew do dalszych badań toksykologicznych.

Będzińscy stróże prawa z wydziału ruchu drogowego zatrzymali w miniony wtorek 10 sierpnia do kontroli na ul. Piłsudskiego pojazd marki Volkswagen. Kierował nim 19-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. Podczas przeprowadzanej kontroli mężczyzna wzbudził swoim zachowaniem podejrzenie mundurowych.

Policjanci nie mogli zatrzymać mu jednak uprawnień do kierowania pojazdami, ponieważ jak się okazało mieszkaniec Dąbrowy Górniczej ich w ogóle nie posiadał. Ponadto prowadzony przez 19-latka samochód nie miał ważnych badań technicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu. Kiedy wynik krwi potwierdzi, że w jego organizmie znajdowały się narkotyki, usłyszy on zarzut za popełnione przestępstwo, za które grozi mu do dwóch lat więzienia.