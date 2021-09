Będzin. Kierował autem pod wpływem narkotyków i był poszukiwany przez policjantów. Teraz już nie uniknie odpowiedzialności

Będzińska drogówka codziennie dba o bezpieczeństwo na drogach powiatu. Nadrzędnym zadaniem jest eliminacja piratów drogowych oraz osób, które nie powinny się znaleźć za kierownicą. Mimo mijających lat, większych kar, wielu wypadków i ofiar, niektórym ludziom wciąż brakuje wyobraźni. Policjanci cały czas zatrzymują amatorów „jazdy na podwójnym gazie”. Co ważne i warte przypomnienia, to fakt, że kierowanie pojazdem po zażyciu narkotyków jest tak samo niebezpieczne i karalne jak jazda pod wpływem alkoholu.

Stróże prawa w minioną sobotę (4 września) odnotowali kolejny przypadek nieodpowiedzialnej jazdy. Zatrzymali 30-letniego mieszkańca Dąbia, który wsiadł za kierownicę opla pod wpływem narkotyków, co jasno wskazał wykonany przez policjantów test. Od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań, a on sam stracił prawo jazdy. Podczas kontroli okazało się również, że jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Będzinie. Powinien bowiem spędzić za kratami 48 dni.