Będzin: nie ma chętnych na szczepienia. Powszechny Punkt Szczepień zawiesił działalność

Pandemia w pełni. Według danych ze środy, 16 lutego, na koronawirusa i komplikacje chorobowe z nim związane zmarły 372 osoby, a tymczasem chętnych na szczepienia brak. Do 15 lutego 2022 roku w Polsce podanych zostało w sumie 52 mln 735 tys. 700 szczepionek, a liczba osób w pełni zaszczepionych wynosi 22 mln 12 tys. 341. W lutym w Będzinie Powszechny Punt Szczepień przy ulicy Sportowej 4A miał być otwarty przez trzy dni, a w razie konieczności - w kolejne. Okazało się jednak, że nie ma chętnych.

Nie tylko dla będzinian

W Powszechnym Punkcie Szczepień w Będzinie od jego uruchomienia podanych zostało 21 tys. 399 szczepionek przeciw COVID-19. Z usług punktu zlokalizowanego przy ul. Sportowej 4 od 5 maja 2021 roku korzystać mogli nie tylko mieszkańcy miasta, przyjeżdżały tu osoby z ościennych powiatów czy mieszkańcy oddalonych o wiele kilometrów miejscowości np. Żywca. To, jak podkreśla miasto, zasługa sprawnej organizacji i kompetentnego personelu. Funkcjonowanie Punktu Szczepień przyczyniło się do zwiększenia poziomu zaszczepienia mieszkańców Będzina. 64,5 proc. osób przyjęło pierwsza dawkę szczepionki, a 62,3 proc. to osoby w pełni zaszczepione.