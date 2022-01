Będzin: Panattoni zbuduje dla Carrefoura ogromny magazyn BTS. Będzie to trzeci taki obiekt w Polsce

- Realizacje dla firmy Carrefour ze względu na różnorodność magazynowanych produktów, wymagają personalizacji na najwyższym poziomie i taką Panattoni może zagwarantować, dlatego nasza współpraca kwitnie. Dostarczamy obiekty w kluczowych lokalizacjach dla rozwoju marki w kraju, co pozwala optymalizować firmie Carrefour łańcuchy dostaw i jeszcze sprawniej obsługiwać swoją sieć sklepów. Postawienie na Będzin, jako miejsce kolejnej realizacji, zapewni zarówno dostęp do pracownika jak i wszystkich najważniejszych ośrodków w regionie południowej Polski – mówi Marek Dobrzycki, the Managing Director of Panattoni.