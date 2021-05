Będzin. Park Krakowska powoli nabiera kształtów. Widać ścieżki i specjalne miejsce na ognisko

Obszar Parku Krakowska obejmuje teren o łącznej pow. ok. 2,41 ha. Program rewitalizacji tego terenu zakłada pozostawienie centralnej części parku w formie polany, którą będzie okalała ścieżka piesza. Wzdłuż niej ulokowane będą place rekreacyjne. I to właśnie większość tej ścieżki została już ułożona. Kiedy te prace się zakończą, rozpocznie się dalsze urządzanie parkowej przestrzeni. A co się w niej znajdzie?

- Ciekawa aranżacja zieleni, ścieżki piesze i rowerowe, ławki i stoliki, nowoczesne oświetlenie, placyki edukacyjne, a wszystko w otoczeniu ozdobnych i zadbanych drzew, krzewów i trawników - informuje Łukasz Komoniewski, prezydent Będzina.

- W parku pojawi się także specjalne miejsce na ognisko, przyrodniczy plac zabaw i wierzbowe altany. Atrakcją będzie drewniany mostek i stanowisko do obserwacji przyrody na podmokłym terenie. Uporządkowany i zrewitalizowany Park podniesie atrakcyjność tej części Będzina i mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy naszego miasta polubią to miejsce - dodaje.