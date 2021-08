Będzin. Podróbki koszulek i spodni na targowisku miejskim. Policjanci zatrzymali obywatelkę Bułgarii

Prowadzący sprawę śledczy przypominają, że wprowadzenie do obrotu podrobionego towaru jest przestępstwem, za które w myśl przepisów z ustawy o Prawie własności przemysłowej może grozić kara nawet do 5 lat więzienia.

Będzińskie targowisko to jedno z największych miejsc handlu w regionie, tak więc pomimo konfliktu z prawem bardzo często sprzedawane są tam popularne "podróbki". Czy to kosmetyków, czy przeróżnej odzieży. W lipcu 2019 roku policjanci zajmujący się na co dzień sprawami gospodarczymi otrzymali informację o obcokrajowcu handlującym podrabianą odzieżą na terenie targowiska. "Podróbki" odzieży i obuwia można było kupić w bardzo atrakcyjnej cenie. Po przybyciu na miejsce policjanci zastali 23-letniego obywatela Bułgarii, który oferował do sprzedaży łącznie 250 sztuk odzieży i obuwia opatrzonych znakami towarowymi znanych marek sportowych.