Będzin. Powszechny Punkt Szczepień wystartował 5 maja. Na początek zgłosiło się prawie 700 osób. Szczepią tu Pfizerem i Moderną

Od środy 5 maja mieszkańcy powiatu będzińskiego i całego regionu mogą skorzystać z Punktu Szczepień Powszechnych, który powstał w Będzinie. Od samego rana nie brakowało chętnych, którzy chcieli przyjąć dawkę szczepionki na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 6.

Jadąc samochodem od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z Małobądzką widać już tabliczki, kierujące do nowego miejsca szczepień w mieście. Obok OSiRu jest też wiele miejsc parkingowych, tak więc nie ma żadnego problemu z pozostawieniem samochodu. A tych 5 maja było bardzo dużo. To świadczy o tym, że wiele osób zdecydowało się już w pierwszym dniu zaszczepić w Punkcie Szczepień Powszechnych. Jedną z takich właśnie osób był Zbigniew Wiewiórowski z Czeladzi. - Po tym, kiedy się zarejestrowałem na szczepienie szukałem możliwie najbliższego miejsca zamieszkania punktu, gdzie będę się mógł zaszczepić. Akurat poinformowano mnie, że tutaj jest taka możliwość. Od wczoraj były zapisy na telefon, a na dziś miałem już termin. Szczepię się dla siebie, by być zdrowym, a jeśli już zachoruję, to by przejść COVID-19 bez większych komplikacji. Wszystko przebiegało szybko, sprawnie – podkreśla mieszkaniec Czeladzi.

Strefy, temperatura, cztery punkty szczepień

Cały proces faktycznie przebiega bez zakłóceń, przestojów, dzięki przygotowaniu poszczególnych stref, do których kierowane są kolejne osoby przybywające na szczepienia. - Staraliśmy się tak zorganizować przyjęcie chętnych na szczepienia, by czuli się bezpiecznie i komfortowo. Jest więc przygotowana poczekalnia, w osobnym namiocie wypełniamy ankietę kwalifikującą do szczepienia, a potem wchodzimy do budynku. Tam każdy ma mierzoną automatycznie temperaturę, a jeśli wszystko jest w porządku przechodzimy do rejestracji. Potem już tylko wizyta w jednym z czterech przygotowanych punktów, gdzie podawane są szczepionki. Jak widać już od początku wielu mieszkańców korzysta z naszego punktu, co potwierdza fakt, że jest po prostu potrzebny w walce z COVID-19 – mówi Anna Drzewiecka, wiceprezydent Będzina.

Na środę 5 maja zarejestrowały się tutaj do szczepienia aż 684 osoby. - Codziennie szczepimy około 700 osób. Od poniedziałku do czwartku szczepimy szczepionką Pfizer, w piątki szczepionką Moderny 800 osób. W punkcie jest umówionych co pięć minut po osiem osób. W czterech osobnych punktach lekarz i pielęgniarka podają szczepionkę, a następnie każdy oczekuję przez 15 minut na dużej auli. Oczywiście pod opieką personelu – tłumaczy Adam Grzywacz , koordynator ds. szczepień w szpitalu powiatowym w Czeladzi oraz w Punkcie Szczepień Powszechnych w Będzinie.

Szczepią Pfizerem i Moderną Co ważne, zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami do szczepienia może dziś kwalifikować każdy medyk, ale w Będzinie czynią to lekarze. - W tym tygodniu mamy do wyszczepienia 1350 dawek Pfizera oraz dawek 800 Moderny, co daje nam łącznie 2150, a na przyszłe tygodnie mamy do wyszczepienia 2400 dawek Pfizera oraz po 800 dawek Moderny, czyli łącznie 3200 dawek. Nie mamy odległych terminów, praktycznie można się zarejestrować z dnia na dzień. Rejestrować może się każdy, zarówno poprzez kontakt telefoniczny, ale uruchomiliśmy także na miejscu dwa stanowiska, gdzie można się zapisać osobiście. Rejestracja telefoniczna możliwa jest w godzinach 8-15, sześć pań rejestruje każdego chętnego za pomocą podania numeru PESEL oraz numeru telefonu – dodaje Adam Grzywacz. Od wtorku 4 maja uruchomiona została wspomniana rejestracja bezpośrednio w punkcie pod numerem telefonu 32 775 81 85. Chętni mogą się też rejestrować poprzez całodobową, bezpłatną infolinię – tel. 989 oraz elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl.