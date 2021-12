Będzin: poznaliśmy miejski budżet na 2022 rok. Jakie będą inwestycje?

Budżet niższy niż przed rokiem, ponad 5 mln zł na wykup papierów wartościowych

Dochody budżetu miasta w 2022 roku określone zostały na 306 mln 612 tys. 638 zł, w tym dochody bieżące to 258 mln 794 tys. 579 zł, a dochody majątkowe 47 mln 818 tys. 59 zł. Wydatki mają natomiast wynieść 301 mln 212 tys. 638 zł, z czego 258 mln 65 tys. 731 zł, to wydatki bieżące a 43 mln 146 tys. 907 zł to wydatki majątkowe.

W porównaniu do bieżącego roku budżet miejski jest niższy. W budżecie zaplanowanym na 2021 rok dochody gminy miały bowiem wynieść ponad 320 mln zł, a wydatki ponad 329 mln zł.

Planowana nadwyżka budżetu miejskiego w Będzinie w 2022 roku ma wynieść 5 mln 400 tys. zł i zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych. W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową miasto nie planuje zaciągania zobowiązań zwrotnych. Na koniec 2022 r. planowany dług miasta wynosi 76 mln 815 tys. zł, a w kolejnych latach dług miasta spada. Ostateczna spłata długu ma nastąpić w 2034 r.