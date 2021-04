Będzin. Skandaliczne zachowanie pracownicy MOPS w Będzinie. Wyszydzała w internecie osoby, które proszą o pomoc

We wtorek, 27 kwietnia, pracownica Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej około godziny 9.30, w godzinach swojej pracy, opublikowała na portalu społecznościowym, w grupie Robię w budżetówce, prześmiewczy wpis, opatrzony wspomnianym hasłem “Perła na dziś”.

A co ją tak bardzo ubawiło? Było to oficjalne pismo skierowane do MOPS-u z datą 27 kwietnia 2021 roku oraz podpisem kobiety, która korzysta ze wsparcia tej instytucji. W piśmie tym (wniosku) opisuje ona swoją sytuację życiową. To fakt, czyni to niezgrabnie, robiąc przy tym wiele błędów ortograficznych. Jakby na to nie patrzeć, jest to jednak dokument, który nigdy nie powinien zostać upubliczniony, a już tym bardziej w internecie.

Pod wpisem rozgorzała dyskusja. Znalazło się kilka osób, wśród których zwroty napisane w tym piśmie, takie jak “mieszkam z kąkubętem” czy “zobowiązuje się do złorzenia wniosku” , sformułowane niezgodnie z zasadami pisowni, wywołały salwy śmiechu. Co też potwierdziły w internecie wpisami typu: “Powiem szczerze, nie dałam rady tego do końca przeczytać”.