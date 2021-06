Będzin: tak kibicowaliśmy Polakom w starciu ze Słowacją w Strefie Kibica na miejskiej plaży

Tak kibicowaliśmy Polakom w Strefie Kibica w Będzinie

Do ostatniego gwizdka sędziego wszyscy mieli nadzieję, że spotkanie ze Słowakami uda się jednak zremisować. Pomimo gry w dziesiątkę Polacy mieli bowiem w końcówce dwie, trzy okazje, by skierować piłkę do bramki rywali. Tak się jednak nie stało, a całe spotkanie zakończyło się wygraną naszych południowych sąsiadów 2:1.

Mimo falstartu Polaków Strefa Kibica w Będzinie na Euro 2020 wypełniła się młodszymi i starszymi kibicami. I pewnie tak będzie również podczas dwóch kolejnych meczów naszej reprezentacji, bo przecież... dopóki piłka w grze...

