Będzin: udana akcja "Pokonaj równik dla Oliwki". Uczestnicy wykupili 624 pakiety, dzięki czemu spora kwota wspomogła chorą dziewczynkę

Od czwartku 3 czerwca do niedzieli 6 czerwca br. na plaży miejskiej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej czekało około 20 rowerów stacjonarnych. Codziennie można było na nich jeździć przez 12 godzin, od godziny 8 do 20.

Istnieje terapia genowa, od niedawna dostępna w Polsce, która nie jest refundowana, a jej koszt wynosi 9,5 mln zł. Ta ogromna kwota jest jedyną szansą na przeżycie dla Oliwki. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli z całego Zagłębia i nie tylko udało się już zebrać pokaźną kwotę, ale niestety wciąż brakuje jeszcze ponad 1,1 mln zł. Jeśli chcecie pomóc, a przy okazji aktywnie spędzić niedzielę, to ta propozycja jest właśnie dla was.

Na uczestników czekały specjalne pakiety startowe. Pakiet podstawowy to kwota 30 zł, natomiast pakiet VIP to 50 zł, wrzucone wprost do "Oliwkowej" puszki. Zakup jednego pakietu to jedna godzina jazdy na rowerze, biegania lub marszu.

TUTAJ PRZECZYTACIE WIĘCEJ O WALCE O POWRÓT DO ZDROWIA MAŁEJ OLIWKI

- Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się zebrać równowartość równikowych kilometrów. Wśród uczestników, którzy wezmą udział w naszej akcji, rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody, a nad całym przedsięwzięciem czuwają Rycerze Oliwki wraz ze sztabem wolontariuszy - podkreślali organizatorzy.

Ciepłe dni zachęcają do wyjścia z domów, więc nie brakowało chętnych do biegania czy jazdy na rowerach stacjonarnych. Pomagali młodzi mieszkańcy miasta, powiatu i nie tylko, pomagali także starsi.