Będzin. W środę 12 maja otwarcie nowego sklepu JYSK. Czekają promocje i niespodzianki

Płyny dezynfekujące w strefie wejścia do sklepu, wejściówki wspierające liczenie klientów w przestrzeni sklepowej oraz wyszkolony w zakresie procedur bezpieczeństwa personel, to elementy przygotowania firmy do przyjęcia klientów w środę w Będzinie, przy ul. Piłsudskiego 83.

Podczas zakupów klienci usłyszą komunikaty głosowe zachęcające do płatności bezgotówkowych oraz do przestrzegania zasad wspierających wzajemne bezpieczeństwo. Podobnie jak we wszystkich lokalizacjach, tak i w Będzinie pracownicy JYSK będą wyposażeni we wszelkie niezbędne środki ochrony oraz przeszkoleni z zasada higieny i prewencji sanitarnej.