Będzin: w szpitalu powstał nowoczesny zakład fizjoterapii i rehabilitacji. Nowością będą także wizyty domowe specjalistów

W przestronnych i przyjaznych pacjentowi gabinetach w budynku G będzińskiego szpitala zainstalowany został całkowicie nowy sprzęt pozwalający na wykonywanie szerokiego wachlarza zabiegów z zakresu fizjoterapii. Zakład został wyposażony w sprzęt rehabilitacyjny oraz sprzęt do fizykoterapii najnowszej generacji, czyli falę uderzeniową laser wysokoenergetyczny, urządzenie do mechanicznego drenażu limfatycznego, wirówki do kąpieli wirowych, krioterapię miejscową.

- W ramach środków, które posiadamy, takich jak wiedza, umiejętności oraz nowoczesny sprzęt, będziemy mogli jeszcze efektywniej pomagać pacjentom w poprawie jakości ich życia poprzez usprawnienie ruchowe oraz eliminację bólu związanego ze schorzeniami narządu ruchu – mówi Aldona Sylwa, dyrektor Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.