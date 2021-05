Będzin.32-latek zaatakował ojca nożem. Dramatyczne sceny w mieszkaniu. Napastnik najbliższe tygodnie spędzi w areszcie

Będzin: 32-latek zaatakował ojca nożem

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło w miniony weekend wieczorem w Będzinie przy ul. Szymborskiej. Na miejsce trwającej awantury domowej natychmiast zostali skierowani będzińscy mundurowi. Jak się później okazało w mieszkaniu doszło do awantury pomiędzy pijanym synem i jego ojcem.

- W pewnym momencie kłótnia słowna przerodziła się w mrożące krew w żyłach sceny. 32-latek chwycił za nóż i przyłożył go ojcu do szyi. Podczas szarpaniny mężczyzna kilkukrotnie ugodził nożem swojego ojca w okolice szyi, klatki piersiowej i brzucha. 60-latkowi w pewnym momencie udało się wyrwać nóż z ręki syna i odrzucić go na bok. Pokrzywdzony z ranami na ciele został przewieziony do szpitala - relacjonują zdarzenie będzińscy policjanci.