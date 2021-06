Beka ze Śląska MEMY Cały internet śmieje się ze Ślązaków. Hanysy też się z siebie śmieją

NOWE Częstochowa. Policja znalazła 6 nielegalnych automatów do gier. Właścicielom grożą trzy lata więzienia

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Częstochowy zabezpieczyli 6 nielegalnych automatów do gier. Urządzenia przekazano do Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, który będzie prowadził postępowanie w tej sprawie. Za ich posiadanie grożą wysokie kary finansowe. Za organizowanie gier hazardowych, poza grzywną, grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3.