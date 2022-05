BEKSIŃSKI NA ŚLĄSKU - festiwal twórczości, jakiego nie było

Przez ponad 3 miesiące, od 18 czerwca do 25 września, wszyscy miłośnicy twórczości Zdzisława Beksińskiego będą mogli uczestniczyć w szeregu niezwykłych wydarzeń związanych bezpośrednio z twórczością słynnego polskiego Mistrza dystopijnego surrealizmu. Festiwal „Beksiński na Śląsku” odbędzie w niezwykle urokliwych przestrzeniach Tichauer Art Gallery w Browarze Obywatelskim w Tychach - zupełnie nowym miejscu na kulturalnej mapie Polski. Najważniejszym punktem programu będzie pierwsza, tak obszerna wystawa malarstwa Zdzisława Beksińskiego na Śląsku, w skład której wejdzie 50 wyselekcjonowanych obrazów z kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku, wyłącznego spadkobiercy Mistrza, a także 5 nietuzinkowych dzieł z tzw. “kolekcji japońskiej” - zbioru obrazów zakupionych na początku lat 90. XX wieku przez tajemniczych kolekcjonerów z Kraju Kwitnącej Wiśni w celu stworzenia Muzeum Sztuki Wschodnioeuropejskiej w Osace. Obrazy te do niedawna były uważane za zaginione.

Wystawa w pełni reprezentatywnie pokazuje dwa najważniejsze okresy twórczości Zdzisława Beksińskiego - realizm fantastyczny i 20 ostatnich lat jego pracy. Wystawa adresowana jest do każdego, kto chciałby bliżej poznać świat wizji tego wielkiego artysty, który stworzył swój niepowtarzalny i przejmujący styl malowania. Na wystawie zaprezentujemy różnorodny wachlarz obrazów, spinający klamrą lata 1970-2005, co pozwoli zaobserwować dynamikę rozwoju jego sztuki na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Równocześnie stworzy wyjątkową okazję do duchowej wędrówki labiryntem niezwykłego talentu i nieograniczonej wyobraźni twórcy. Warto dodać, że do Muzeum Historycznego w Sanoku Zdzisław Beksiński przekazywał obrazy, które osobiście uważał za najlepsze, więc widzów czeka wspaniała uczta dla oczu i ducha - mówi Anna Będkowska, wiceprezes Zarządu Tichauer.