Beskid Cup 2021 w Jaworzu. Urszula Dudziak wśród triumfatorów turnieju tenisa polskich artystów OPRAC.: KLM

Znani i lubiani aktorzy, muzycy i kabareciarze tradycyjnie przyjechali do Jaworza k. Bielska-Białej, by zagrać w tenisa na kortach SPA Hotelu Jawor. W singlu bezkonkurencyjny okazał się Łukasz Pietsch z kabaretu Hrabi, dla którego było to piąte zwycięstwo w Jaworzu. W deblowym mikście triumfowała para Urszula Dudziak - Robert Stockinger.