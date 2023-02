Beskid Śląski w zimowej odsłonie. Zobaczcie, jak tam jest bajecznie! ZDJĘCIA Z INSTAGRAMA

Beskid Śląski zimą jak z bajki!

A może zimą w Beskid Śląski? Możliwości na spędzenie czasu w tych przepięknych, a w odsłonie zimowej szczególnie klimatycznych górach jest wiele. Od krótszych czy dłuższych wędrówek szlakami na same wierzchołki, przez jazdę na nartach, po spacery całymi rodzinami w fantastyczne miejsca.

Najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego, a może spacer na Malinowską Skałę?

Skrzyczne (1257 m n.p.m.) to najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego i świetna propozycja dla lubiących wyzwania górskie. Zimą droga nie należy do łatwych, więc warto się dobrze przygotować. Najpopularniejsze szlaki wiodą tam ze Szczyrku. Z okolicy tej skorzystają także narciarze. Na 1220 m n.p.m. wznosi się z kolei Barania Góra, równie popularna choćby ze względu na widoki, które podczas całej trasy czekają turystów, aż do szczytu, na którym znajduje się wieża widokowa.