Beskid Śląski z Jaworza. Spacer na Błatnią, piękna polana i schronisko. Zobaczcie ZDJĘCIA

Błatnia w Beskidzie Śląskim. Wyprawa z Jaworza

Bezsprzecznie na Błatnią warto wracać. Jest to jeden z popularniejszych szczytów Beskidu Śląskiego, który dość dobrze znają turyści, więc chętnie go odwiedzają. W tym przypadku zdecydowanym plusem jest mnogość tras, jakie prowadzą na Błatnią. Szlaki turystyczne wychodzą z różnych lokalizacji, a docelowo do schroniska pod szczytem można dotrzeć z Brennej, Skoczowa, Jaworza, Górek Wielkich czy Wapienicy.

W Jaworzu swój początek na Błatnią ma kilka szlaków turystycznych. Najpopularniejszy z nich znajduje się w Nałężu (część miejscowości Jaworze), tuż obok parkingu w okolicach Kościoła pw. św. Jana Nepomucena. Inny, dobrze znany turystom szlak na Błatnią prowadzi z parkingu przy ulicy Turystycznej w Jaworzu, wzdłuż którego przepływa Szeroki Potok. Stąd oznaczonym kolorem żółtym szlakiem wędruje się dość łagodną, szeroką ścieżką do Siodła pod Przykrą, a następnie bezpośrednio na Błatnią lub do schroniska pod jej szczytem. Dystans od parkingu do wierzchołka wynosi 3,6 km – wędrówka powinna zająć około 1 godz.