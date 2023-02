Beskid Żywiecki: film ze zjazdu na nartach z Pilska o zachodzie słońca robi furorę. Zobacz, jakie piękne widoki

Pilsko i narty

Ukształtowanie góry, hale i stoki sprawiają, że masyw Pilska oraz okoliczne miejscowości idealnym miejscem do uprawiania narciarstwa we wszystkich odmianach – od skitouru przez narciarstwo zjazdowe po narciarstwo biegowe. Na górze działa wiele wyciągów – zarówno krzesełkowych, jak i orczykowych. Warto podkreślić także, że nigdzie poza Pilskiem nie ma tras narciarskich położonych wyżej niż one.