Beskid Żywiecki. Weekendowa wycieczka w góry? Te miejsca warto odwiedzić. Pięć propozycji na jesienny spacer

Wielka Rycerzowa (1226 m n.p.m.)

Wielka Rycerzowa wyróżnia się pięknymi widokami i bardzo klimatycznym schroniskiem. Na ten malowniczy szczyt warto wybrać się z miejscowości Soblówka, żółtym szlakiem. Prowadzi on od parkingu, asfaltową uliczką, do szerokiego leśnego szlaku. Nieco dalej pojawi się dość stromy odcinek. Po przybyciu do polany, pozostanie już dosłownie kawałek do Hali Rycerzowej, gdzie stoi urokliwa bacówka, czyli schronisko PTTK. Trochę wyżej znajduje się szczyt Wielkiej Rycerzowej.