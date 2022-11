Beskidy dla każdego. 5 malowniczych miejsc, w sam raz na szybki wypad w weekend

Czantoria (Beskid Śląski) Czantoria Wielka to szczyt na granicy między Polską a Czechami, o wysokości 995 m n.p.m. Czesi nie mają w Beskidzie Śląskim wyższego szczytu. Bezpiecznym i dość łatwym szlakiem, który prowadzi na szczyt Czantorii, jest szlak czerwony (fragment Głównego Szlaku Beskidzkiego im. Kazimierza Sosnowskiego), który przebiega przez lasy bukowe oraz świerkowo-jodłowe. Szlak ma swój początek przy dolnej stacji kolejki linowej w Ustroniu. Dojdziemy nim do Polany Stokłosica, która rozciąga się na wysokości od 770 do 850 m n.p.m., a po przejściu jeszcze 1 km zdobędziemy Czantorię.

Wielka Rycerzowa (Beskid Żywiecki) Wielka Rycerzowa (1226 m n.p.m.) to wyjątkowy szczyt Beskidu Żywieckiego, znany z pięknych widoków i zachwycającej Hali Rycerzowej, na której stoi urocza bacówka. Malowniczym szlakiem, który prowadzi na Wielką Rycerzową, jest szlak żółty z Soblówki. Prowadzi on od parkingu asfaltową uliczką, dalej do szerokiej leśnej drogi. Potem do pokonania jest dość stromy górski odcinek, jednak warto trochę się pomęczyć, dla widoku urokliwej zaśnieżonej polany, następnie Hali Rycerzowej i schroniska, od którego szczyt Wielkiej Rycerzowej oddalony jest o 15 minut spokojnego spaceru.

Klimczok (Beskid Śląski) Klimczok, wznoszący się na 1117 m n.p.m., to szczyt należący do pasma Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim oraz najwyższy szczyt Bielska-Białej. Przez wierzchołek biegnie też historyczna granica pomiędzy Śląskiem i Małopolską. Najkrótszy, wygodny szlak na Klimczok prowadzi ze Szczyrku – czas wejścia to 1 godzina i 40 minut. Teoretycznie dłuższy spacer czeka nas przy wyborze trasy turystycznej prowadzącej z parkingu pod Dębowcem. Jednak w tym przypadku można przejść przez inne beskidzkie wierzchołki, takie jak Dębowiec oraz Szyndzielnia. Oba szlaki sprawdzą się bardzo dobrze na szybki wypad w weekend.

Szyndzielnia Na Szyndzielnię, która wznosi się na wysokość 1028 m n.p.m. w Beskidzie Śląskim warto wybrać się szlakiem czerwonym z parkingu pod Dębowcem. Trasa jest nieco długa, według oznaczenia spacer zajmie 2 godziny. Jednak nudy nie będzie, po drodze wejdziemy na popularny Dębowiec (686 m n.p.m), można też odbić na żółty szlak, prowadzący do stacji kolejki, która znajduje się tuż obok wieży widokowej.