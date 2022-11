Beskidy na archiwalnych zdjęciach. Wyjątkowy górski spacer w przeszłość. Kultowe schroniska, popularne trasy, pejzaże...

Beskidy kilka dekad temu. Zobaczcie te czarno-białe zdjęcia, są unikalne

Zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego zabierają nas w Beskidy przed wojną, tym samym zapraszając na niezwykłą podróż do przeszłości... Przywołującej skojarzenie, które prowadzi do stanicy harcerskiej w Górkach Wielkich na Śląsku Cieszyńskim. To właśnie w tej stanicy swoje ostatnie wakacje spędzili Tadeusz Zawadzki „Zośka” , Aleksy Dawidowski „Alek” i Jan Bytnar „Rudy” - bohaterowie "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego, który sam - jako instruktor - przebywał w Górkach Wielkich.