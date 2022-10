Beskidy na weekend. Piękna jesień na Szyndzielni, schronisko z niezwykłym widokiem. Zobaczcie ZDJĘCIA

Szyndzielnia w Beskidzie Śląskim to idealna propozycja na jesienny spacer

Piękna, przyjemna, malownicza trasa spacerowa na Szyndzielnię prowadzi z parkingu pod Dębowcem. Czas przejścia to ok. 2 godziny. Na pierwszy wierzchołek – Dębowiec – prowadzi całkiem krótkie, niezbyt wymagające podejście, choć przy gorszej pogodzie i ono może dać w kość. Dalej czerwony szlak kieruje nas na Szyndzielnię. Jest on dość długi, jednak spaceruje się nim przyjemnie, gdyż delikatnie pnie się w kierunku szczytu.

Na Szyndzielni położona jest stacja kolejki linowej (958 m n.p.m.), trochę wyżej znajduje się schronisko PTTK (1001 m n.p.m.). Idąc czerwonym szlakiem podążamy do tego drugiego miejsca. Do stacji kolejki natomiast prowadzi żółty szlak, z którego też warto skorzystać, choćby po to, aby dostać się do atrakcyjnej wieży widokowej.

Kolejka linowa to spore ułatwienie w zdobyciu Szyndzielni. Jak zatem dojechać pod kolejkę na Szyndzielnię? Jej dolna stacja znajduje się w Bielsku-Białej pod adresem: Aleja Armii Krajowej 366.