Beskidy przygotowane do sezonu letniego. Takie atrakcje, ceny i... utrudnienia czekają na turystów

- Ostatnie półtora roku było wyjątkowo trudne dla branży turystycznej, bo tak naprawdę od marca ubiegłego roku cały czas borykamy się ze sporymi kłopotami. I uważam, że te problemy potrwają jeszcze jakiś czas. Trudno dzisiaj realnie ocenić, jak długo będzie trwał powrót do normalności - może dwa lata, może trzy, może pięć... Tego nie wie nikt - mówi DZ Wojciech Rozkoszny, prowadzący Rezydencję Pod Ochorowiczówką w Wiśle. Dodaje że jeśli chodzi o przedsiębiorstwa turystyczne, to sytuacja każdego jest indywidualna. Z tarczami antykryzysowymi bywało różnie, większość musiała dołożyć z własnych oszczędności. Natomiast w najbliższą przyszłość wchodzą z ogromnymi nadziejami. Mają nadzieję, że to była zdecydowanie ostatnia fala pandemii, że większość Polaków zostanie zaszczepiona i wszystko pójdzie we właściwym kierunku. - Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy się zaszczepią, ale wierzę, że już nie dojdzie do zamykania całych branż - podkreśla Wojciech Rozkoszny.