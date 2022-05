Beskidy. Zbliża się 25. Ogólnopolski Górski Bieg na Magurkę. Trwają zapisy

Beskidy. 25. Ogólnopolski Górski Bieg na Magurkę

Na 25. Ogólnopolski Górski Bieg Magurki, który odbędzie się już 8 maja – jak zapowiedziano – bez względu na pogodę i ze wspólnego startu wszystkich grup wiekowych, zaprasza Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Groniczek w Bielsku-Białej.

Start zaplanowano na godz. 11.00 z ulicy Pikowej naprzeciwko Karczmy Straceńskiej w Bielsku-Białej. Dystans do przebiegnięcia wynosi ok. 6,5-8,8 kilometra. Meta zostanie ustawiona 100 m za Schroniskiem PTTK na Magurce Wilkowickiej przy obiekcie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dekoracja zwycięzców i zakończenie imprezy odbędą się na mecie przy schronisku ok. godziny 13.00.