Beskidy zimą to idealne miejsce na wypoczynek i rodzinny spacer. Znasz te trasy?

Dolina Wapienicy (Beskid Śląski)

Dolina Wapienicy to najpiękniejsze miejsce spacerowe Bielska-Białej. Centralnym punktem doliny jest zapora wodna im. Ignacego Mościckiego, a jedną z głównych atrakcji leśna ścieżka przyrodnicza. Na liczącej cztery kilometry ścieżce znajduje się 12 tablic edukacyjnych. Dolinę otaczają malownicze, beskidzkie grzbiety, które należą do Pasma Klimczoka i Szyndzielni. Znaleźć można tu położoną na 482 m n.p.m. Krzywą Chatę, czyli kawiarnię, drewniany domek z punktem widokowym na jezioro. W sezonie zimowym ten obiekt otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00, a także w sobotę i niedzielę w godz. 10.00-18.00.