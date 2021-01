Bestialsko skatowany pies nie żyje. O znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem oskarżono 19-latka z Katowic Patryk Osadnik

Pixabay

Czteromiesięczny szczeniak został bestialsko skatowany na poddaszu kamienicy w Katowicach. - Sąsiedzi usłyszeli huk uderzenia o ścianę, następnie uderzenie o drzwi. Pies wył tak głośno, że wszyscy zbiegli się, by zobaczyć, co się wydarzyło - opisują Paulina i Hubert Dobrzańscy z Fundacji PsoTy i Koty. Pies leżał w kałuży krwi. Miał tak rozległe obrażenia, że nie udało się go uratować. Za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem oskarżono 19-letniego wówczas Jakuba U. Trwa proces.