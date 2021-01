Bestialsko zabił psa i nagrał to telefonem. Nie żałuje tego. Teraz grozi wolontariuszkom: Krew będzie się lała do końca mojego życia

Wcześniej Sąd Rejonowy w Myszkowie uznał go za winnego zarzucanego mu czynu i skazał go na 2 lata więzienia , 15-letni zakaz posiadania zwierząt oraz nakazał wpłacenie nawiązki oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 11 tysięcy złotych na rzecz fundacji Oleśnickie Bidy, a także pokrycie kosztów sądowych w kwocie ok. 22 tysięcy złotych.

Rafał B., mężczyzna, który w bestialski sposób przejechał psa pod Zawierciem, zdarzenie to nagrał i umieścił w sieci, kilka dni temu został skazany prawomocnie na 4 lata i 3 miesiące więzienia przez Sąd Okręgowy w Częstochowie. To wyższy wyrok dla sprawcy od poprzedniego.

- Sąd uznał, że wcześniej orzeczona kara była niewspółmiernie łagodna ze względu na charakter tej sprawy i postawę oskarżonego. Zdaniem sądu nie było w tym przypadku żadnych okoliczności łagodzących, bo za taką trudno uznać przyznanie się do winy oskarżonego, skoro nagranie ze zdarzenia zamieścił on w internecie – mówił o wyroku Dominiki Bogacz, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Skomentował również, że nie żałuje swojego czynu z czerwca 2019 roku.

- Powiem szczerze nie, nie w ogóle ku*** tego nie żałuję. Bo tak... bo ku*** każdy kto ma psa, powinien tego psa pilnować - mówił na nagraniu mężczyzna.

Jak informuje portal Oleśnica Naszemiasto.p, na nagraniu mężczyzna obraża i grozi także działaczkom fundacji Oleśnickie Bidy, które walczyły o sprawiedliwość w Sądzie jako oskarżyciel posiłkowy. Rafał B. odgrażał się także wymienionemu z imienia i nazwiska policjantowi, któremu zarzucił "podkładanie zeznań".

Mieszkaniec Nowego Dworu w pewnym momencie skierował też kamerę na licznik samochodu, w którym prowadził relację. Pokazuje, że poruszał się z prędkością blisko 200 kilometrów na godzinę. W tle pytał oglądających: "Co sądzicie, jakbym przy takiej prędkości psa przy*****, co by z niego zostało? Jakąś kamerę trzeba mieć do tego, żeby do dobrze uchwyciła" - komentował.