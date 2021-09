Betonoza jest zła. Śląskie miasta potrzebują zieleni. Jednak nie każdy rynek można odbetonować

Zabetonowana Patelnia

Przykładem miasta, w którym ten trend ma być powoli odwracany jest Sosnowiec i jego słynna Patelnia, czyli plac Stulecia. Oddany do użytku po wielkiej przebudowie w 2000 roku. Miejsce to zostało całkowicie pozbawione drzew, a plac zastąpiła efektowna „dziura w ziemi’, czyli zejście do podziemnego pasażu i przejścia do dworca kolejowego. Dwie dekady temu mieszkańcy cieszyli się z uporządkowania tej przestrzeni, podobał im się pomysł podziemnego pasażu. Na zieleń niewielu wówczas zwracało uwagę. Ludzie cieszyli się, że miasto po latach komunistycznej stagnacji, gdy pieniędzy brakowało na wszystko, w końcu zaczęło się zmieniać. Dziś, wart wówczas ponad 95 milionów złotych projekt na nikim nie robi wrażenia, a sam prezydent miasta, Arkadiusz Chęciński, podczas jednej z konferencji dotyczącej planowanych zmian w centrum miasta podkreślał, że dziś trendy są inne i zamiast przejścia dla mieszkańców pod ziemią, powinno się pod ziemią poprowadzić ruch samochodowy, a mieszkańcom pozwolić korzystać z przestrzeni nad nimi. Jednak w 2000 roku projekt zespołu architektów Ewy i Jerzego Wowczaków, Marka Dormusa i Zbigniewa Hudzika podobał się i nawet został doceniony i zdobył główną nagrodę w jednym ówczesnych konkursów architektonicznych.