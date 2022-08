„Bez Asekuracji”. Odcinek 2. Kasia Grysko: Ludzie zbyt często dopasowują się do zegarka. Sztuka wyzwala! WIDEO

Będąc obok niej, nie sposób się nie uśmiechnąć. Ma niesamowity dar przekazywania dobrej, pozytywnej energii drugiemu człowiekowi. Jej wielką pasją jest taniec, a od niedawna spełnia się także w arteterapii. Gościem drugiego odcinka programu „Bez Asekuracji" jest Kasia Grysko - arteterapeutka, tancerka, inicjatorka działań twórczych.

Kasię Grysko poznałam na swojej drodze wiele lat temu, jeszcze jako nastolatka. Inspiruje. Do bycia sobą, do stawiania sobie ambitnych celów i ich realizacji, do tego, aby każdego dnia znaleźć jakiś powód, nawet najdrobniejszy, by się uśmiechnąć. Inspiruje do...życia. Na swoich zasadach.

Taniec mówi o człowieku, opowiada historię

Wiele lat związana była zawodowo z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk" im Stanisława Hadyny - legendy w Polsce i za granicą. To właśnie taniec jest jej pasją, z którą - w różnoraki sposób - idzie przez życie. - To potężne narzędzie do pracy z człowiekiem. To jest język. Pokazuje, w jakim jesteś nastroju, czy nosisz w sobie ból czy radość. Taniec mówi o człowieku, opowiada historię. To jest coś potężniejszego, niż tylko wyrażanie swoich emocji - powiedziała w rozmowie do drugiego odcinka programu „Bez Asekuracji".

Przestrzeń czułych emocji w arteterapii