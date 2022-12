„Bez Asekuracji”. Odcinek 8. Jolanta Czernicka-Siwecka: Inaczej wspieramy dziecko, inaczej dorosłego

Jolanta Czernicka-Siwecka - prezes Fundacji Iskierka z siedzibą w Warszawie, a biurem w Chorzowie, na co dzień podejmuje niezwykłe wyzwania, wspierając dzieci z chorobami nowotworowymi, a także ich rodziny.

Fundacja Iskierka - czym się zajmuje?

Organizuje projekty integracyjne i terapeutyczno-rehabilitacyjne, szkolenia dla personelu medycznego, pomoc psychologiczną i finansową, np. na remonty oddziałów szpitalnych. Powołała m.in. Dziecięcą Orkiestrę Onkologiczną - niezwykłą grupę dzieci, która pokazuje, że można cieszyć się życiem i przekazywać dobrą energię wszystkim wokół mimo wszystko!

- Często słyszymy od gości, którzy odwiedzają nasz oddział, że tam jest bardzo dużo śmiechu, jest normalnie. Bardzo dużo rzeczy robimy - jest arteterapia, wspólne gotowanie, warsztaty. Tworzenie przestrzeni normalności jest bardzo potrzebne. Kiedy odpowiada się na realne potrzeby, możemy doświadczyć tego, jak rodzice rosną i jak dzieci rosną. To wraca do Iskierki i do kolejnych dzieci - dodaje - mówi pani Jola.