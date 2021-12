Bez maseczki w pociągu - to standard. Na stacjach kolejowych też. Co na to przewoźnicy?

- Pracownicy drużyn konduktorskich w przypadku stwierdzenia niestosowania się do obowiązku zakrywania ust i nosa zwracają uwagę podróżnym. W przypadku wielokrotnego uchylania się od tego obowiązku mogą zostać wezwane organy porządkowe (od początku tego roku do 14 grudnia br. odnotowaliśmy 313 przypadków interwencji służb mundurowych do podróżnych). Warto pamiętać, że jeśli pasażer zapomni maseczki może ją kupić na pokładzie pociągów, w których świadczona jest usługa gastronomiczna przez WARS. Apelujemy do pasażerów o odpowiedzialne zachowanie w trakcie podróży, które gwarantujące bezpieczeństwo sanitarne współpasażerów i obsługi pociągu - przekazała nam Agnieszka Serbeńska z zespołu prasowego PKP Intercity SA.