Bez prądu w śląskim. Gdzie 10.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (10.09 10:09) nie ma prądu w śląskim?

Częstochowa

Dąbrowa Górnicza ul. Legionów Polskich 89a, 93, 147, 150, 162; ul. Jaworowa 145.

10.09 od godz. 8:00 do 14:00

Katowice

Katowice: Sokolska, nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Opolska od 1 do 19 nr nieparzyste, od 2 do 10 nr parzyste, Słowackiego nr 23, Zabrska nr 8, Plac Wolności nr 4, 6, szalety.

10.09 od godz. 8:00 do 14:00

Katowice: Norberta Barlickiego, nr 2, Grabskiego nr 5 c, d, e, f, Kwiatkowskiego nr 4, 4 a, b, 8, 12, 14, 14 a, b, c, d, e, f, 16, 16 a, b, c, d, e, f, 28, 28 a, b, c, ogródki działkowe.

10.09 od godz. 8:00 do 14:00