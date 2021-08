Bez prądu w śląskim. Gdzie 1.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Czysta 1, 3, 4, 5, 6, 8, Sobieskiego 21, 33, 47, Skargi 4

2.09 od godz. 8:00 do 8:30

Bielsko Biała ulica Dumna,

2.09 od godz. 9:00 do 9:30

2.09 od godz. 14:30 do 15:00

2.09 od godz. 15:30 do 16:00

Bytom

Bytom: Zamkowa, Karbowska, Andersa od 8 do 26, od 11 do 25, Frnzla 26.

2.09 od godz. 8:00 do 16:00

Bytom: Orzegowska, 21, 23, 25.

4.09 od godz. 7:00 do 15:00

Częstochowa

ul. Prosta od nr 45 do nr 53A i od nr 56 do nr 62

ul. Niska nr 23, 25, 27/29

1.09 od godz. 8:00 do 17:00