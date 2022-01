Bez prądu w śląskim. Gdzie 11.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (11.01 19:14) nie ma prądu w śląskim?

Częstochowa

ul. Pułaskiego 1/3

od 11.01 godz. 9:00 do 12.01 godz. 11:00

Dąbrowie Górniczej, ulice: Piłsudskiego

11.01 od godz. 18:06 do 20:15

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Sieradzka od nr 36 i nr 37 do nr 80, Opolska nr 48, Lubelska od nr 45 do ul. Kaliskiej, Kaliska od nr 55 i nr 62 do ul. Lubelskiej,

13.01 od godz. 8:30 do 13:30

Mazańcowice ul. Ligocka od nr 490 i nr 347 do ul. Międzyrzeckiej wraz z ECO SYSTEM, sklepem EMI i sklepem WIARUS BIS, ul. Pod Kępą od nr 9 do nr 10, ul. Beskidzka, działka nr 48/48 ul. Ligocka zasilana ZK 14334.

14.01 od godz. 8:30 do 13:30