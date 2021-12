Bez prądu w śląskim. Gdzie 11.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (11.12 8:08) nie ma prądu w śląskim?

Częstochowa

Dąbrowa Górnicza ul. Langego 5-60; ul. Leszczynowa; ul. Rzemieślnicza 28 a,b; ul. Kalinowa; ul. Kasztanowa; ul. Łąkowa 2, 6, 10; ul. Oświecenia 40-70, 47-57, 41; ul. Zagłębiowska 2-34, 3-29; ul. Fredry 3-13, 6-12; ul. Al. Zwycięstwa 17, 19, 23, 29, 32-44; ul. Wypoczynkowa 3-11, 4-12; ul. Tetmajera 2-18, 1-9; ul. Zabłockiego 5-25, 8-32.

11.12 od godz. 8:00 do 15:00

Katowice

Katowice: Zielonogórska, nr 1, 3, garaże.

11.12 od godz. 8:00 do 14:00

powiat cieszyński

Skoczów ulica Krzywa, Ciężarowa, Leśna, Wiślańska, Biura ZBM i Pogotowie Ratunkowe Przychodnia Zdrowia,.

11.12 od godz. 8:00 do 14:00

Harbutowice ulica Wiślańska.

11.12 od godz. 8:00 do 14:00

powiat pszczyński

Kobiór: Żelazna, Centralna, od nr 57 do nr 69 i od nr 30 do nr 56, Juliana Tuwima, Nr 35 i od nr 42 do nr 54.

11.12 od godz. 7:00 do 15:00