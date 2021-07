Bez prądu w śląskim. Gdzie 12.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (12.07 17:08) nie ma prądu w śląskim?

Częstochowa

Łaziska Górne; Mikołów; Mokre

12.07 od godz. 14:33 do 18:00

powiat bieruńsko-lędziński

Lędziny Rachowy; Górki, Ściernie, Zarzyna, Chełm Śląski Karłowicza; Bieruń Nowy, Babice, Bijasowice, Kopań, Czarnuchowice

12.07 od godz. 10:56 do 18:00

powiat będziński

Dobieszowice, 27 Stycznia, Kościuszki, Wesoła, Żytnia, Zakład Mięsny Hemax,

12.07 od godz. 14:28 do 17:30

powiat lubliniecki

Miejscowość Kolonia Lisów, Głąby

12.07 od godz. 15:56 do 18:00

powiat myszkowski

Żarki, ul. Chopina od 1 do 16, ul. Myszkowska od 37 do 43, od 50 do 88, Stacja Autogazu, ul. Zielona od 1 do 17 i 22, ul. Słoneczna od 1 do 8, 10, 14, ul. Olszowa od 1 do 3, LZS, ul. Młyńska 1.

12.07 od godz. 8:00 do 18:00