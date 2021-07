Bez prądu w śląskim. Gdzie 13.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (13.07 9:08) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Kolista od nr 105 e do 105 o,

13.07 od godz. 8:00 do 16:00

Bytom

Bytom: Władysława Broniewskiego, od 1 do 5 i od 2 do 4, Orzegowska od 13 do 31, Szkoła.

13.07 od godz. 8:30 do 13:00

Częstochowa

Dąbrowa Górnicza ul. Ofiar Katynia 78a.

13.07 od godz. 8:00 do 13:00

Gliwice

Gliwice: Ignacego Daszyńskiego, 440D, 440F, 440G, 442D, 442B.

13.07 od godz. 7:00 do 15:00

Jastrzębie-Zdrój

Jastrzębie-Zdrój: Żwirki i Wigury, parzyste od nr 2 do nr 4c oraz ul. Wyzwolenia nr 120.

13.07 od godz. 7:00 do 14:00

Piekary Śląskie

Piekary Śląskie: Pokoju, od 1 do 42, 44B, Rewolucjonistów.

13.07 od godz. 8:30 do 15:00