Bez prądu w śląskim. Gdzie 13.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (13.08 13:07) nie ma prądu w śląskim?

powiat bielski

Jaworze ulica Łubinowa od Kryształowej do Groszkowej, Grabowa, Polna, Słonecznikowa, Aksamitna, Bielska od nr 550 do nr 627 - lewa strona,

13.08 od godz. 8:00 do 16:00

w miejscowości Wilamiwice

13.08 od godz. 9:13 do 14:00

powiat cieszyński

Zamarski ulica Główna 58, Piękna 11 - 27, 14; Spokojna od nr 13

13.08 od godz. 7:30 do 15:00

Zaborze ulica. Ochabska, Iglasta, Czereśniowa 71;

Kiczyce ulica Iglasta, Bażantów;

Ochaby Wielkie ul. Gołyska, Pod Bór;

Drogomyśl ulica Brzozowa 1, Stawowa, Ochabska., Klonowa, Magnolii, Oblaski, Kasztanowa, Jaworowa, Modrzewiowa, Polna, Kręta,, Główna, Storczyków, Konwaliowa, Dobrego Pasterza, Spokojna, Fiołków, Kasztanowa.

13.08 od godz. 11:48 do 14:30

Zamarski ulica Główna 16-52, 19-51, Piękna, Krótka, Widokowa 9

13.08 od godz. 13:00 do 15:00