Bez prądu w śląskim. Gdzie 13.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (13.09 8:13) nie ma prądu w śląskim?

Częstochowa

Częstochowa, ul. Orzeszkowej, ul. Konopnickiej, ul. Limanowskiego od nr 1/3 do 31 i od 28 do 68, ul. Łukasińskiego - kiosk handlowy (Kwiaciarnia), ul. Prusa nr 22, 26, ul. Łukasińskiego 15A.

13.09 od godz. 8:00 do 15:00

Dąbrowa Górnicza ul. Dymniki

13.09 od godz. 8:00 do 13:00

Częstochowa, ul. Zakopiańska nr 93/95, 95A, 128/130

13.09 od godz. 8:00 do 16:00

Katowice

Katowice: Rezedowa, 53, 41-43, 37 do 37e, 33 do 33e.

13.09 od godz. 7:00 do 15:00

Katowice: Jesionowa, nr 15 (przyłącze nr 2), Cedrowa od 12 do 58 nr parzyste, Osikowa od 1 do 21 i od 59 do 69 nr nieparzyste, oraz od 2 do 20 i od 48 do 76 nr parzyste.

13.09 od godz. 7:00 do 11:00