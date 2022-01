Bez prądu w śląskim. Gdzie 14.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Mazańcowice ul. Ligocka od nr 490 i nr 347 do ul. Międzyrzeckiej wraz z ECO SYSTEM, sklepem EMI i sklepem WIARUS BIS, ul. Pod Kępą od nr 9 do nr 10, ul. Beskidzka, działka nr 48/48 ul. Ligocka zasilana ZK 14334.

14.01 od godz. 8:30 do 13:30

Bielsko Biała ulica Stroma, Dąbka, Bohaterów Westerplatte, Pola, Krakowska od nr 10 do ul. Dygasińskiego, Romanowicza,

17.01 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko-Biała ul. Pliszek od ul. Górskiej do nr 15, Górska od nr 75,76 i 81a,87,89 do nr 130,125, Wspólna od ul. Górskiej do nr 78,91, Pikowa, Jeleniowa od ul. Górskiej do nr 7,15, Bierna do nr 6,6a od ul. Górskiej, Błońska od ul. Górskiej do nr 9,10, Zawodzie nr 9h, 9f, Przepiórek od ul. Górskiej,

17.01 od godz. 8:30 do 11:30