Bez prądu w śląskim. Gdzie 14.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (14.12 10:08) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Międzyrzecze Dolne ul. Bielska od stacji transformatorowej do nr 295

14.12 od godz. 8:00 do 15:30

Bielsko-Biała ul. Boruty Spiechowicza od nr 3 do nr 38a, Jeża od nr 3 do nr 15, Lermontowa,

14.12 od godz. 8:00 do 17:00

Bytom

Bytom: Łabędzia, Srebrna, Golfowa od 1 do 23, od 2 do 28.

14.12 od godz. 8:00 do 16:00

Chorzów

Chorzów: Powstańców, nr 8.

14.12 od godz. 8:00 do 11:00

Jaworzno

Jaworzno ul. Północna od nr 1 do nr 45, od nr 2 do nr 36B, garaże, Podwale nr 18A, 20A, 22A

14.12 od godz. 7:30 do 16:30

Katowice

Katowice: Nadgórników, od 28 do 37 nr parzyste, sygnalizacja świetlna skrzyżowanie Nadgórników - Dąbrowskiego.

14.12 od godz. 8:00 do 14:00