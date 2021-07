Bez prądu w śląskim. Gdzie 15.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (15.07 3:07) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Olszówka.

od 14.07 godz. 22:39 do 15.07 godz. 10:30

Bielsko Biała ulica Za Kuźnią, Gliwicka do nr 25, Cybernetyków, Kromparecka od ul. Bestwińskiej do nr 36, Jasna Rola nr 4, Bestwińska od ul. Jasna Rola do nr 197, Sejmowa, Gwardzistów od ul. Bestwińskiej do nr 29

od 14.07 godz. 23:35 do 15.07 godz. 11:15

Bielsko Biała ulica kryształowa 56b , 56c

15.07 od godz. 1:44 do 10:00

Częstochowa

ul. Jemiołowa, ul. Brata Alberta, ul. Makuszyńskiego

od 14.07 godz. 23:30 do 15.07 godz. 10:30

Mysłowice

Mysłowice, ul. Kasprowicza, Makuszyńskiego

od 14.07 godz. 23:29 do 15.07 godz. 15:30

Rybnik

Zwonowice; Chwałęcice

15.07 od godz. 2:44 do 4:45