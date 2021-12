Bez prądu w śląskim. Gdzie 15.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (15.12 0:07) nie ma prądu w śląskim?

Chorzów

Siemianowice Śląskie: Wrocławska, Reymonta, Bańgowska, Składowa, Skłodowskiej, Krupanka

od 14.12 godz. 23:48 do 15.12 godz. 1:45

Częstochowa

ul. Krakowska, ul. Stawowa, ul. Mała, ul. Ogrodowa, ul. Piłsudskiego, ul. Piotrkowska

od 14.12 godz. 23:49 do 15.12 godz. 2:00

powiat wodzisławski

Wodzisław Śląski: Radlińska.

od 14.12 godz. 8:00 do 15.12 godz. 15:00

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Olszówka nr 147, 149, 149a, Armii Krajowej od stacji transformatorowej do stacji kolejki,

15.12 od godz. 7:00 do 15:00

Bielsko-Biała ul. Przeciętna od nr 58 do nr 78, Chłopickiego od ul. Jordana do ul. Baczyńskiego, Baczyńskiego nr 37,

17.12 od godz. 8:30 do 14:00